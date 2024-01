Enel Chile Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Aktienkurs von Enel Chile hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 73,68 Prozent liegt Enel Chile mehr als 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Rendite für Stromversorger-Aktien lag in den letzten 12 Monaten bei 49,9 Prozent, wobei Enel Chile mit 23,78 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Enel Chile jedoch unter dem Branchendurchschnitt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,17 Prozent, was 5,81 Prozent unter dem Mittelwert von 7,99 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Enel Chile bei 3,1 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,01 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 liegt bei 3,22 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -6,52 Prozent schlecht abschneidet. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung in der Stimmungslage für Enel Chile in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Enel Chile daher auf dieser Ebene ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.