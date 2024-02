Enel Chile Aktie: Bitte nicht vergessen!

Enel Chile wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,77 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt (98 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Im Branchenvergleich zeigt Enel Chile eine Rendite von 44,25 Prozent, was 47 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -2,41 Prozent, während Enel Chile mit 46,66 Prozent deutlich darüber liegt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Enel Chile-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,97 USD liegt, was einer Abweichung von -5,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (3,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,26 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Enel Chile-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Enel Chile eine Rendite von 2,17 % auf, was jedoch 2,51 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Insgesamt zeigt die Aktie von Enel Chile gemischte Bewertungen basierend auf fundamentalen Kriterien, Branchenvergleichen, technischer Analyse und Dividendenrendite.