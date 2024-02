EnegexL Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Enegex-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 60, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 75, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren, wobei die Diskussion an einem Tag hauptsächlich negativ war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Enegex-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD lag und somit keine signifikante Abweichung aufweist.

Zusammenfassend erhält die Enegex-Aktie sowohl aus RSI-Bewertung, Sentiment und Buzz, Anlegerstimmung und technischer Analyse überwiegend eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Einstufung.