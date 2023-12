Eneco Refresh tut es schon wieder?

Die Eneco Refresh-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,02 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,014 AUD, was einem Rückgang um 30 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 AUD zeigt einen Rückgang von 30 Prozent beim letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsfrequenz festgestellt wurde.

Die Diskussionen über Eneco Refresh in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen positiven oder negativen Signale. Die vorherrschenden Themen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eneco Refresh liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 75, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Eneco Refresh-Aktie aufgrund der genannten Kriterien als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.