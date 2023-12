China Animation Characters Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Ca Cultural hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um 5,15 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ca Cultural im Branchenvergleich um -77,37 Prozent unterperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,02 Prozent im letzten Jahr, was Ca Cultural um 83,24 Prozent unterschreitet. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ca Cultural derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Händler"-Branche verzeichnet eine Dividendenrendite von 5,89 Prozent, was eine Differenz von -5,89 Prozent zur Ca Cultural-Aktie darstellt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um Ca Cultural zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ca Cultural liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Ca Cultural.

