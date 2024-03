Eneco Refresh Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Eneco Refresh heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Eneco Refresh überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen rund um Eneco Refresh auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Eneco Refresh bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen konnte bei Eneco Refresh keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb auch das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Die charttechnische Entwicklung der Eneco Refresh-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,011 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird die Eneco Refresh-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.