Enea AB Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Enea liegt bei 28,57 und wird daher als „gut“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,33 und deutet auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Enea daher als „gut“ bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Enea besonders negative Diskussionen geführt, und an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Auch in den vergangenen Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, was zu einer „neutral“-Einschätzung der Aktie führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Enea. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Enea keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Sentiment und Buzz als „neutral“ bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Enea liegt bei 55,06 SEK, während der Aktienkurs bei 59,2 SEK liegt, was einem Abstand von +7,52 Prozent entspricht und daher als „gut“ eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 52,68 SEK, was einem Abstand von +12,38 Prozent und somit ebenfalls einem „gut“-Signal entspricht. Insgesamt wird die Enea daher auf Basis der technischen Analyse als „gut“ bewertet.