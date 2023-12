Enea AB Aktie: DAS heißt noch nichts

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Darüber hinaus diskutierten die Anleger verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Enea. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Enea liegt aktuell bei 32,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Enea überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Enea in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Enea auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Enea beträgt 56,72 SEK, was ähnlich zum letzten Schlusskurs (57 SEK) liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating für Enea führt.

Insgesamt wird Enea basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "Gut"-Rating bewertet.