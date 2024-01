Enduro Metals Corporation Aktie: Was passiert jetzt?

Die Dividendenrendite von Enduro Metals beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,57) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Enduro Metals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,93, was 98 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche (324) liegt. Aufgrund des niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Enduro Metals-Aktie beträgt aktuell 38, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,79 ebenfalls im neutralen Bereich und führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie insgesamt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung bei Enduro Metals insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.