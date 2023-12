Endurance Gold Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienkurs überkauft oder überverkauft ist. Für Endurance Gold liegt der 7-Tage-RSI bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der auf einem 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 37,5, was darauf hindeutet, dass Endurance Gold weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Endurance Gold in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -42,68 Prozent gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Endurance Gold, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet hat Endurance Gold ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 68, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 319. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.