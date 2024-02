Endurance Gold Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Endurance Gold derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,15 CAD) um -31,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,18 CAD zeigt eine Abweichung von -16,67 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kennzahlen hat die Endurance Gold ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt ein KGV von 321 haben, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 40, was eine neutrale Situation signalisiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Endurance Gold mit einer Rendite von -49,15 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 29 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -20,64 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt die Performance der Endurance Gold um 28,51 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.