Endurance Gold Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Endurance Gold wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Außerdem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Endurance Gold wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Endurance Gold daher in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau schüttet Endurance Gold auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Daher führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Endurance Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,24 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 CAD liegt, was einem Unterschied von -20,83 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Endurance Gold-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.