Endurance Gold Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Aktie von Endurance Gold weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt des Sektors "Metalle und Bergbau" liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 0,21 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,13 CAD, was einem Unterschied von -38,1 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 CAD liegt mit einem Abstand von -23,53 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Endurance Gold in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,06 Prozent gezeigt. Dies bedeutet eine Gesamtperformance von -49,15 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei -22,09 Prozent liegt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -22,09 Prozent hatte, liegt Endurance Gold mit einer Unterperformance von 27,06 Prozent schlechter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Endurance Gold liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".