Endor Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Endor-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,62 EUR einen Abstand von -40,75 Prozent zum GD200 (6,11 EUR) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso ist der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 5,39 EUR. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -32,84 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Endor-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Endor bei 36. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 55,69) ist dies unterdurchschnittlich, was bedeutet, dass Endor unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Endor festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussionen festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Endor für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Endor ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.