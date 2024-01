Endor Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Endor":

Die Aktie von Endor wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,67 bewertet, was 32 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 54,07. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Endor kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein Nachlassen des Interesses der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Somit erhält Endor in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Endor derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Kurs um -20,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 7,19 EUR liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 5,38 EUR, was einer Abweichung von +5,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Endor als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 69,05, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 48,72 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.