Endor Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Endor-Aktie schneidet in verschiedenen Bereichen im Vergleich zur Branche und zum Sektor schlecht ab. Die Dividende von 0 % liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 %, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich verschlechtert, was zu einer erneuten Schlecht-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität ist gesunken, und die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt.

Auch die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten beiden Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie als neutral eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Endor in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 49,62 % im Vergleich zur Branche und von 58,92 % im Vergleich zum Sektor verzeichnet. Diese schlechte Performance führt zu einer weiteren negativen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Endor-Aktie in verschiedenen Bereichen, was Anlegerinnen und Anleger beachten sollten.