Nachdem die Endor-Aktie bereits am Freitag um rund -13% abgesackt war, geht der Kurssturz des Gaming-Hardware-Herstellers auch zum Wochenauftakt weiter. Am Montagmorgen lag der Titel mit rund 7% im Minus und fiel auf ein neues Jahres- und zugleich Dreijahrestief. Was belastet die Endor-Aktie so stark?