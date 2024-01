Endonovo Therapeutics Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den letzten Wochen hat sich die Stimmungslage bei Endonovo Therapeutics aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung nach RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Endonovo Therapeutics-Aktie sowohl über die letzten 200 Handelstage als auch über die letzten 50 Handelstage unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment war zuletzt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen und Diskussionen über das Unternehmen in den sozialen Medien. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.