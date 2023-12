Endonovo Therapeutics Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Ergebnisse zu Endonovo Therapeutics auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien zu Endonovo Therapeutics diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Endonovo Therapeutics derzeit auch als "Gut" eingestuft. Denn der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,011 USD) um +10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 USD führt zu einer Abweichung von +10 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktivität bezüglich Endonovo Therapeutics unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie von Endonovo Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Endonovo Therapeutics liegt bei 45,57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,13 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".