Endonovo Therapeutics Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 wird ein Wert als „überverkauft“ betrachtet, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Endonovo Therapeutics liegt bei 45,65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 57,69 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Endonovo Therapeutics auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Endonovo Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Endonovo Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Endonovo Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -56 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.