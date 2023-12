Endo Manufacturing Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Endo Manufacturing in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Endo Manufacturing vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für Endo Manufacturing bei 38,36. Dies wird als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Endo Manufacturing-Aktie der letzten 200 Handelstage um 21,93 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 18,43 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien sowie der Meinungsmarkt zeigen weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Endo Manufacturing, weshalb auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" erfolgt.