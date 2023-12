Endo Manufacturing Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie der Endo Manufacturing wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert beträgt 780,48 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 925 JPY liegt, was einer Differenz von +18,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 797,36 JPY, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +16,01 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Endo Manufacturing-Aktie somit positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie einen Wert von 37,72 für den RSI7 (7 Tage) und 37,36 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken wird ebenfalls als neutral eingeschätzt, da es in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Diskussionen über das Unternehmen Endo Manufacturing waren weder positiv noch negativ.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Endo Manufacturing-Aktie.

