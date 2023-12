Endlich tut sich wieder was bei hGears!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hgears von privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion feststellt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "gut" eingestuft. Es gab keine signifikante Veränderung der Stimmung in den letzten vier Wochen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen waren in diesem Zeitraum durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Hgears auf 7-Tage-Basis bei 20,22 Punkten liegt, was auf eine Überverkaufsituation hinweist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "gut" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beträgt 4,27 EUR, während der aktuelle Kurs bei 2,93 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -31,38 Prozent in Bezug auf den GD200. Der GD50 hingegen weist einen positiven Abstand von +14,45 Prozent auf, was zu einer "guten" Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Hgears daher eine "gute" Bewertung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung, eine "neutrale" Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz und eine gemischte Bewertung in der technischen Analyse.