Endlich tut sich wieder was bei Zurn Water Solutions!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. An drei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Zurn Elkay Water. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der Wert für Zurn Elkay Water liegt derzeit bei 62,68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Zurn Elkay Water-Aktie ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Zurn Elkay Water vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 28,5 USD. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung, da die Aktie um -3,09 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält die Zurn Elkay Water-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.