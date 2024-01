Endlich tut sich wieder was bei Zhicheng!

Der Aktienkurs von Min Fu verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -31,18 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Min Fu mit 18,02 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird Min Fu als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 24,99 im Vergleich zum Branchen-KGV von 53,82, was zu einer Unterbewertung um 54 Prozent führt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Min Fu diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Min Fu-Aktie beträgt 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 57,69 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Min Fu damit ein "Neutral"-Rating.