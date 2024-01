Endlich tut sich wieder was bei Zhejiang Yatai Pharmaceutical!

Die technische Analyse der Zhejiang Yatai Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,45 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 4,15 CNH weicht somit um -6,74 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,61 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ein "Schlecht"-Rating (-9,98 Prozent).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Zhejiang Yatai Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.

Die Dividendenrendite für Zhejiang Yatai Pharmaceutical beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,23). Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Yatai Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch ergibt die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer Überkauft-Einstufung.

Insgesamt erhält die Zhejiang Yatai Pharmaceutical-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen ein überwiegend "Schlecht"-Rating.