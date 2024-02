Endlich tut sich wieder was bei Zhejiang Grandwall Electric Science&technologyclass A!

Das Sentiment und Buzz rund um die Zhejiang Grandwall Electric Science& Aktie zeigt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten die übliche Aktivität hervorgebracht, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine neutrale Bewertung für Zhejiang Grandwall Electric Science&.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage im neutralen Bereich. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 68,57 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Zhejiang Grandwall Electric Science& derzeit im schlechten Bereich eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -17,67 Prozent bzw. -16,36 Prozent, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Zhejiang Grandwall Electric Science& Aktie ist hingegen positiv. In den sozialen Medien wurden zuletzt mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine neutrale Einschätzung der Aktie von Zhejiang Grandwall Electric Science&, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.