Endlich tut sich wieder was bei Zalando!

Die Aktie von Zalando wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 46,21 liegt sie insgesamt 45 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der bei 31,81 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Zalando innerhalb von 7 Tagen bei einem RSI von 40,51 liegen. Dies wird als "Neutral" bewertet, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Zalando eine Rendite von -49,15 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Zalando mit 46,66 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Zalando langfristig eine starke Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.