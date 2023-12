Endlich tut sich wieder was bei Yellow Pages!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Yellow Pages -Canada als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yellow Pages -Canada-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,26 und ein Wert für den RSI25 von 41,79. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Der gleitende Durchschnittskurs der Yellow Pages -Canada beläuft sich mittlerweile auf 12,21 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,49 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,9 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,18 CAD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Damit ergibt sich die Gesamtnote "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Yellow Pages -Canada nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Yellow Pages -Canada ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Yellow Pages -Canada beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.