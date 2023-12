Endlich tut sich wieder was bei YLZ Information!

Die Ylz Information hat kürzlich eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (0,62 %) nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der geringen Differenz von 0,62 Prozentpunkten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ylz Information liegt bei 50,6, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Ylz Information in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,83 Prozent erzielt. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 18,46 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -13,62 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,76 Prozent im letzten Jahr erzielte, lag die Ylz Information 8,92 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ylz Information bei 659,29, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.