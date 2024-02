Endlich tut sich wieder was bei YETI Holdings Inc!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yeti. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,9 Punkte, was bedeutet, dass Yeti derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 62,05), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Yeti mit einer Rendite von 2,78 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,04 Prozent, wobei Yeti mit 8,82 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Yeti beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Yeti-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.