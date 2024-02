Endlich tut sich wieder was bei Xj Electric!

Die Xuji Electric-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,64 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,63 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von nur 0,99 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 20,83 CNH für die Xuji Electric-Aktie, was nahe dem letzten Schlusskurs von 21,41 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 20,97 CNH liegt in ähnlicher Nähe zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xuji Electric somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Xuji Electric festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xuji Electric-Aktie beträgt 41, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,51) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Xuji Electric somit auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.