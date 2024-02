Endlich tut sich wieder was bei Workiva!

Die Diskussionen über Workiva auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie von Workiva bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten liegen 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Workiva vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es gibt keine aktualisierten Analystenbewertungen für Workiva im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 105,33 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht und eine mögliche Steigerung um 28,44 Prozent vom letzten Schlusskurs (82,01 USD) bedeuten würde.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Workiva als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Workiva-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 78,63, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,69, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Workiva mit einer Rendite von 8,07 Prozent mehr als 572 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,78 Prozent. Auch hier liegt Workiva mit 10,85 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.