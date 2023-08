Endlich tut sich wieder was bei Williams-Sonoma!

Für die Aktie Williams-sonoma aus dem Segment "Homefurnishing Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse New York am 21.08.2023, 09:35 Uhr, ein Kurs von 134.42 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Williams-sonoma entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Williams-sonoma wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 4 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Williams-sonoma vor. Das Kursziel für die Aktie der Williams-sonoma liegt im Mittel wiederum bei 131,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 134,42 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -2,42 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Williams-sonoma insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,8 % ist Williams-sonoma im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,55 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,75 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Williams-sonoma damit 36,79 Prozent unter dem Durchschnitt (21,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 42,94 Prozent. Williams-sonoma liegt aktuell 58,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".