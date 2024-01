Endlich tut sich wieder was bei Western Alliance Bancorporation!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Die Aktie der Western Alliance wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf 8 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für das Wertpapier liegt bei 58,28 USD, was einem Abwärtspotenzial von -6,55 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Western Alliance-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 62,36 USD eine Entfernung von +41,76 Prozent vom GD200 (43,99 USD), was als positiv bewertet wird. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, beträgt 53,09 USD, was einem positiven Signal aufgrund des Abstands von +17,46 Prozent entspricht. Die Auswertung dieser Daten führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Aktienkurses der Western Alliance.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Western Alliance-Aktie. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete die Western Alliance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,78 Prozent, was eine Underperformance von -5,84 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Performance der Western Alliance sogar 14,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.