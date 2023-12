Endlich tut sich wieder was bei Westag, Getalit!

Der Aktienkurs des Unternehmens Westag weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor eine Rendite von 6,3 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite in der Bauprodukte-Branche bei 5,27 Prozent, wobei Westag auch hier mit 1,03 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Westag derzeit bei 2,73 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent. Mit einer Differenz von nur 0,51 Prozentpunkten wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende vorgenommen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Westag-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westag bei 35 liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,51 in der Bauprodukte-Branche. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.