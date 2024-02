Endlich tut sich wieder was bei Weng Fine Art AG!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Weng Fine Art betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Weng Fine Art zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, mit einem Wert von 77,44. Demnach wird das Wertpapier auch auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Weng Fine Art als überbewertet, da das KGV mit 182,51 insgesamt 475 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die fundamentale Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Weng Fine Art eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, so dass das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Gut" ist.

Bei der Untersuchung des Anleger-Sentiments in sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Weng Fine Art diskutiert wurde. Dies setzt sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen fort, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.