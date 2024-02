Endlich tut sich wieder was bei Warby Parker!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Warby Parker liegt der RSI bei 31,32, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 46,51, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird Warby Parker daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild in Bezug auf Warby Parker. In den letzten Tagen gab es acht positive und drei negative Tage, und an drei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral waren, erhält Warby Parker auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Warby Parker über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher einer "Neutral"-Einschätzung. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Warby Parker eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Warby Parker-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen eine Empfehlung von "Gut". Insgesamt erhält Warby Parker somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.