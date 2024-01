Endlich tut sich wieder was bei Wakachiku Construction!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Wakachiku Construction wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 27,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Wakachiku Construction-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43, was bedeutet, dass Wakachiku Construction weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Wakachiku Construction eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und das Buzz rund um Wakachiku Construction zeigten in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Sentiment und die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wakachiku Construction ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Wakachiku Construction-Aktie beträgt derzeit 3243,42 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2962,66 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Wakachiku Construction auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.