Endlich tut sich wieder was bei Vontobel!

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vontobel-Aktie liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI von 28,21, so ergibt sich eine überverkaufte Bewertung auf dieser Basis und somit ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Vontobel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,28 um 42 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (24,77). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Vontobel-Aktie auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 55,67 CHF, während der Kurs der Aktie bei 54,1 CHF um -2,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 51,78 CHF führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktivität im Netz bezüglich Vontobel-Aktie nur schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich somit für Vontobel in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Vontobel kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Vontobel jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vontobel-Analyse.

Vontobel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...