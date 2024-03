Endlich tut sich wieder was bei Volkswagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 114,19 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 118,08 EUR, was einem Unterschied von +3,41 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Volkswagen für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt nur um 1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,28 Prozent für Volkswagen. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Volkswagen mit 4,83 Prozent über dem Durchschnitt von 0,46 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte eine mittlere Diskussionsintensität sowie eine negative Rate der Stimmungsänderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds führt. Insgesamt ergibt sich damit für Volkswagen in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht". Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Trotzdem haben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, darunter 6 "Gut"-Signale bei 0 "Schlecht"-Signal. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments. Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

