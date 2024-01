Endlich tut sich wieder was bei VivioPower!

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Die Anlegerstimmung bezüglich des Unternehmens Vivopower war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei positive und vier negative Tage, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Vivopower daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Vivopower liegt der RSI bei 26,88, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 48,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder sogar umkehren. Bei Vivopower wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite für Vivopower beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.