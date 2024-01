Endlich tut sich wieder was bei Viva China!

Die Viva Goods-Aktie hat sich in den letzten Tagen auf 0,87 HKD eingependelt, während der gleitende Durchschnittskurs bei 1,23 HKD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -29,27 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50, der sich auf 0,93 HKD beläuft, zeigt einen Abstand von -6,45 Prozent und erhält ebenfalls die Bewertung "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Viva Goods liegt bei 46,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 51,56 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Viva Goods derzeit 10,1, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Viva Goods diskutiert wurde. In den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit erhält Viva Goods auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.