Endlich tut sich wieder was bei Vishay Intertechnology!

Der Aktienkurs von Vishay Intertechnology verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 21,14 Prozent, was einer Underperformance von -8,31 Prozent für Vishay Intertechnology entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 12,1 Prozent im letzten Jahr, und Vishay Intertechnology lag 0,73 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Anleger von Vishay Intertechnology. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger zeigten sich insgesamt an zwei Tagen überwiegend neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs für Vishay Intertechnology derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,45 USD, während der Kurs der Aktie (22,44 USD) um -8,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 23,25 USD, was einer Abweichung von -3,48 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt wird dies als "Neutral" bewertet.

Ein wichtiger technischer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen an. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Vishay Intertechnology liegt bei 51,85 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 52,35 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.