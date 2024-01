Endlich tut sich wieder was bei Veolia Environnement!

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Der Aktienkurs von Veolia Environnement hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 73,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt eine Stagnation von 0 Prozent, was bedeutet, dass Veolia Environnement in diesem Bereich eine Outperformance von +73,85 Prozent erzielt hat. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor schnitt das Unternehmen überdurchschnittlich ab, mit einer Rendite von 73,85 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Veolia Environnement-Aktie sowohl beim 50- als auch beim 200-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 28,13 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,96 Prozent entspricht. Auch beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (27,82 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Veolia Environnement führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Veolia Environnement mit einer Dividendenrendite von 2,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, der 0 Prozent beträgt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.