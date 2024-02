Endlich tut sich wieder was bei Vaisala!

Die technische Analyse des Vaisala-Aktienkurses zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 37,31 EUR liegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 37,8 EUR, was einem Unterschied von +1,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 37,5 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +0,8 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Vaisala-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Vaisala ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden sowohl positive als auch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Vaisala bei 31,76, was über dem Branchendurchschnitt von 21,2 liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Vaisala zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Somit wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Vaisala basierend auf technischer, Anleger-Stimmungs-, fundamentalen und Sentiments- und Buzz-Kriterien.