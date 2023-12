Endlich tut sich wieder was bei VMware!

Der Aktienkurs von Vmware hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 58,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 46,72 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 7,97 Prozent, und Vmware liegt derzeit 50,63 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Vmware als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,87 einen Abstand von 25 Prozent zum Branchen-KGV von 69,61 aufweist. Deshalb wird die Aktie auf fundamentaler Basis ebenfalls mit "Gut" empfohlen.

Die Analysten bewerten die Vmware-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 0,36 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Vmware-Aktie der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 142 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (142,48 USD) liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vmware-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

