Endlich tut sich wieder was bei Urban Edge Properties!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Urban Edge Properties liegt bei 43,82, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Urban Edge Properties eingestellt waren. Es gab sechs positive und acht negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der vergangenen ein bis zwei Tage sind jedoch hauptsächlich positiv. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Urban Edge Properties daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Urban Edge Properties verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Urban Edge Properties daher in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Urban Edge Properties-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt positiv bewertet wird. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Somit wird Urban Edge Properties auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Urban Edge Properties kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Urban Edge Properties jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Urban Edge Properties-Analyse.

Urban Edge Properties: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...