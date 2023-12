Interessante Signale bei SM Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Der Aktienkurs von Sm Energy wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor als deutlich unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 4,43 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die eine mittlere Rendite von 20,42 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Sm Energy mit 15,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristige Meinungen von Analysten deuten darauf hin, dass die Sm Energy-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten wird. Von insgesamt 5 Bewertungen liegen 2 als gut, 2 als neutral und 1 als schlecht vor. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 41,75 USD. Dies würde eine Performance von 6,86 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,07 USD darstellen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Sm Energy wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sm Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 34,4 USD. Der letzte Schlusskurs von 39,07 USD weicht somit um +13,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 38,4 USD, was einer Abweichung von +1,74 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sm Energy somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Sollten SM Energy Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich SM Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SM Energy-Analyse.

SM Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...