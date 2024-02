Endlich tut sich wieder was bei Unitedhealth!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 11 Analysten ihre Bewertungen zur Unitedhealth-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Unitedhealth-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Unitedhealth. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 573,78 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 10,01 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 521,55 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Unitedhealth. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Allerdings wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Unitedhealth daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Unitedhealth mit einer Dividendenrendite von 1,39% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (91,45%) niedriger, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Unitedhealth mit 521,55 USD derzeit um -0,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +2,71 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.